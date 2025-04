Monte-Carlo Masters-spill på onsdag etter toppseedede Zverevs tidlige exitZverev

HQ

Monte Carlo Masters har allerede bydd på en gigantisk overraskelse, trolig allerede før mange fans begynte å se på. Onsdag 9. april spilles de fleste av 32-delsfinalene, med debut for de høyest seedede spillerne, deriblant Carlos Alcaraz, Novak Djokovic eller Casper Ruud. Tirsdag ble imidlertid Alexander Zverev, nummer to i verden, eliminert av Matteo Berrettini, i en kamp som startet bra for tyskeren, men som tok en sjokkerende vending: 2-6, 6-3, 7-5.

Berrettini, som er nummer 34 i verden, viser at han er god på grus, og har vunnet 17 av sine 18 siste kamper, ifølge ATP. Zverev fortsetter å slite på dette underlaget, da han nylig ble eliminert i kvartfinalene i Buenos Aires og Rio de Janeiro, som alle var gruseturneringer (henholdsvis 250 og 500).

Berrettini-Zverev var ikke den eneste tredjerundekampen som ble spilt i går. Jack Draper, femteseedet, slo Marcus Giron 6-1, 6-1, og Stéfanos Tistsipás, vinneren av tre av de fire siste utgavene (2021, 2022 og 2024), slo Jordan Thompson 6-4, 4-6, 2-6.

Monte Carlo masters-spill for onsdag 9. april

Monte Carlo Masters er sesongens første store klatreturnering i ATP-kretsen (menn), med 1000 ATP-poeng på spill. I dag møter Carlos Alcaraz, som sies å føle seg bra med tennisen til tross for den siste tidens kritikk, Francisco Cerúndolo kl. 11:10 BST, 12:10 CEST.

Novak Djokovic, som nylig har forbedret seg etter å ha nådd sin første finale i år i Miami, møter den kroatiske spilleren Alejandro Tabilo tidligst 12:20 BST, 13:20 CEST. Samtidig møter Roberto Bautista Casper Ruud. Senere, klokken 13:30 BST, 14:30 CEST, møter Daniil Medvédev den franske spilleren Alexandre Muller.