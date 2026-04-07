Monte-Carlo Masters-spillets rekkefølge på tirsdag: Alcaraz og Sinner debuterer i dag

Grussesongen er i full gang med Monte-Carlo Masters, den første av tre ATP Masters 1000-turneringer denne våren før Roland Garros. Runde 64-spillene startet på søndag, og den første runden av 32-spillene spilles i dag tirsdag 7. april, med høydepunktet i debuten til Carlos Alcaraz, som er nødt til å forsvare sin tittel for å beholde verdensrankingen, og Jannik Sinner, som også spiller i dag.

Jannik Sinner er først ut, tidligst kl. 12.10 CEST, mot Ugo Humbert, som kommer varm fra sin "solskinnsdobbel" i Miami og Indian Wells. Alcaraz debuterer deretter tidligst 13:20 CEST mot Sebastián Báez.

Monte-Carlo Masters 32-delsfinaler 7. april



Ugo Humbert: 12:10 CEST, 11:10 BST



Carlos Alcaraz mot Sebastián Báez: 13:20 CEST, 12:20 BST



Cameron Norrie mot Alex de Miñaur: 14:30 CEST, 13:30 BST



Gael Monfils mot Alexander Bublik: 14:30 CEST, 13:30 BST



Kamper i 64-delsfinalene 7. april



Hubert Hurkacz mot Luciano Darderi: 11:00 CEST, 12:00 BST



Tomás Martín Etcheverry mot Grigor Dimitrov: 11:00 CEST, 12:00 BST



Roberto Bautista mot Matteo Berrettini: 11:00 CEST, 12:00 BST



Terencet Atmane mot Ethan Quinn: 12:10 CEST, 11:00 GMT



Jakub Mensik mot Fábián Marozsán: 12:10 CEST, 11:00 GMT



Marin Cilic mot Alexander Shevchenko: 12:30 CEST, 11:30 BST



Alexei Popyrin mot Casper Ruud: 13:20 CEST, 12:20 BST



Corentin Moutet mot Alexandre Muller: 13:20 CEST, 12:20 BST



Resten av 32-delsfinalene i Monte-Carlo Masters spilles i morgen, inkludert Alexander Zverev mot Cristian Garín, Lorenzo Musetti mot Valentin Vacherot og Joao Fonseca mot Arthur Rinderknech.