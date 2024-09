Montegrappa har designet en The Batman fyllepenn som koster like mye som tre iPhone 16 Pro Max

HQ

Hvis du har noen tusen pund å bruke og leter etter noe for å feire den nylige Batman Day, kan folkene over på Montegrappa ha en gjenstand som er verdt tiden din.

Den dyre og eksklusive pennprodusenten har avduket et utvalg penner med Batman-tema, der den dyreste av dem er en fyllepenn som koster 3915 pund. Den spesielle pennen er laget av titan, har en kant av rustfritt stål og messing, og en spiss som er laget av 18 karat gull. Den veier hele 122 gram, noe som betyr at den nok ikke er det mest ideelle skriveredskapet, men den leveres med en spesiell eske og et batarang-lignende stativ til å vise den frem på.

For de som er ute etter noe litt rimeligere, tilbyr Montegrappa også en rollerballpenn til 3285 pund, og et mindre detaljert alternativ med rollerball og fyllepenn som kun koster henholdsvis 1620 pund og 2070 pund.

Ville du noen gang brukt så mye penger på en penn?

