Monterrey-spilleren Lucas Ocampos er lam i ansiktet på grunn av et virus; fansen har det gøy med memes

Lucas Ocampos, 31 år gammel argentinsk spiss som tidligere har spilt i Monaco, Marseille, AC Milan, Sevilla og Ajax, er i ferd med å komme seg etter en ansiktslammelse, sannsynligvis forårsaket av et virus. Som et resultat av dette må han nå tilbringe to uker i fullstendig hvile.

Ocampos spiller for øyeblikket for den meksikanske klubben Monterrey, som delte en uttalelse. "Club de Futbol Monterrey melder at spilleren Lucas Ocampos har fått en ansiktslammelse på venstre side av ansiktet, sannsynligvis forårsaket av et virus. Spilleren ble evaluert av en spesialist for å avgjøre passende behandling".

Denne hendelsen skjer bare dager før Liga MX Clausura begynner, og kommer etter en ulykke Ocampos var utsatt for i hjemmet for flere måneder siden, da han falt fra et skateboard da han skyndte seg for å hjelpe en av døtrene sine under en ridetime. Han brakk håndleddet og pådro seg en ansiktsskade som førte til at han ble satt på sidelinjen i to måneder.

Lucas Ocampos kom til Monterrey i september 2024, men har siden hatt en endeløs rekke skader og nå merkelige tilbakeslag som hindrer ham i å spille regelmessig ... og Monterrey-fansen har begynt å lage memes ut av det.