Montreal avslutter samarbeidet med Amazon og lover å kjøpe lokalt

HQ

Montreal-ordfører Valérie Plante har kunngjort at byen ikke lenger vil kjøpe produkter fra Amazon. Avgjørelsen kommer som et svar på frykten for tolltariffer fra USA, til tross for en midlertidig utsettelse.

Montreal har forpliktet seg til å prioritere lokale leverandører eller søke internasjonale alternativer som er i tråd med byens verdier. Dette skjer etter økende kritikk av Amazon, særlig etter at selskapet stengte sju lagre i Quebec, noe som førte til tap av 1700 arbeidsplasser i provinsen - et tall som stiger til 4500 når underleverandører inkluderes.

Fagforeningen CSN har allerede gått til sak mot Amazon på grunn av disse oppsigelsene, og nå er Montreal fast bestemt på å støtte den lokale økonomien og styrke båndene til lokalsamfunnet ved å gå bort fra multinasjonale giganter som Amazon når det er mulig. Foreløpig gjenstår det å se om andre byer vil følge Montreals eksempel.