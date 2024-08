Monument Valley 3 kommer til Netflix den 10. desember

HQ

Den neste delen i den illusjonære puslespill- og arkitekturforandrende Monument Valley-serien har nettopp blitt annonsert. ustwo games dukket opp på Gamescom ONL for å avduke Monument Valley 3, en tittel som vil være tilgjengelig via Netflix Games for iOS- og Android-enheter med en konto på tjenesten fra 10. desember 2024.

Monument Valley 3 vil være en fortsettelse av serien, med nye kunststiler og mer komplekse scenarier, fulle av skjønnhet og personlige historier. Vi vil følge hovedpersonen Noor i hans forsøk på å finne en ny kraftkilde før lyset i hans verden slukkes.

I tillegg kommer hele Monument Valley-serien gradvis til Netflix Games før lansering. Monument Valley følger 19. september, mens Monument Valley 2 følger 29. oktober.

Sjekk ut traileren for Monument Valley 3 nedenfor.