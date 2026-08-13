Moomin: Midsummer Madness kommer ut senere i høst

Etter suksessen med «Snufkin: Melody of Moominvalley» i 2024, fulgt av årets eventyr «Moomintroll: Winter’s Warmth», ser det ut til at Tove Janssons elskede Muminer nå er klare for flere digitale eventyr. Denne gangen har imidlertid den norske utvikleren Hyper Games blitt erstattet av den franske utvikleren Crossbridge Game Studios, noe som ser ut til å medføre endringer både i design og spillopplevelse (selv om det fortsatt er et pek-og-klikk-spill).

Tittelen er « Moomin: Midsummer Madness og er selvfølgelig basert på boken med (nesten) samme navn. Hvis du ikke har lest den, er dette utgangspunktet for eventyret:

«Mens Mummitrollet venter på at Snufkin skal komme tilbake fra sine reiser, rammes Mumidalen av en plutselig flom. Muminfamilien oppdager en merkelig bygning mens de driver gjennom det stigende vannet – et mystisk «teater» fylt med kostymer, manus og en unik, magisk scene. Spillerne vil oppleve berømte scener gjenskapt med dyp respekt for det opprinnelige kildematerialet, samt helt nye eventyr.»

Nå kan vi dele en ny trailer i forkant av lanseringen, som er planlagt til en dato som vil bli kunngjort senere i høst. De bekreftede plattformene er PC, Switch og Switch 2.