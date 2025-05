Moon Knight-skaperen om hva som blir det neste for karakteren: "Jeg er like nysgjerrig som resten av dere"

HQ

Marvel Studios gikk gjennom en fase der de sparket ut mange TV-serier som var offisielle deler av det bredere Marvel Cinematic Universe, og som deretter ikke kom noen vei. Et eksempel på dette er Moon Knight, som introduserte Oscar Isaacs splittede personlighetshelt og enda flere overnaturlige elementer i MCU, og som deretter bleknet i glemmeboken. Det har gått flere år siden sesong 1 ble sendt, og ikke bare er det fortsatt uklart om det kommer en sesong 2 (til tross for cliffhanger-teaseren på slutten), men vi venter også på å se hvor Moon Knight dukker opp neste gang.

Og dette er også tilfellet for seriens skaper. I et intervju med ComicBook.com har Jeremy Slater avslørt at han venter på å høre mer på nøyaktig samme måte som vi gjør. Han bemerker at alt er opp til Marvel Studios-sjef Kevin Feige og også hovedrolleinnehaver Oscar Isaac, men at han håper at karakteren kommer tilbake.

I sin helhet uttalte Slater: "Snakk med Kevin Feige, snakk med Oscar Isaac. Jeg tror ballen virkelig ligger hos dem. Det er så mye eller så lite Moon Knight som Oscar ønsker å gjøre. Kevin er fyren med masterplanen, og jeg tror at når han kommer opp med en måte å virkelig inkorporere Moon Knight inn i det ... Det er mitt håp at vi får se ham igjen, men jeg er like nysgjerrig som dere andre."

Uansett, ikke forvent en andre sesong av serien med det første, og på samme måte er det kanskje litt søkt å se Moon Knight andre steder, selv om Isaacs nylige og beleilige uteblivelse fra Star Wars Celebration førte til en viss oppstandelse blant fansen...