Moon Studios' administrerende direktør vil at No Rest for the Wicked skal bli til en Netflix-serie

Spillfilmatiseringer er i vinden for tiden, og nå som Hollywood endelig har forstått at en halvgod spillfilm eller TV-serie kan trekke gode seertall, ser det ut til at alt fra AAA-giganter til indiespill er klare for å vises på skjermene våre.

Thomas Mahler, administrerende direktør i No Rest for the Wicked og Ori-utvikleren Moon Studios, mener at spillet hans bør være det neste som blir plukket opp av Netflix. I et nylig innlegg på sosiale medier skrøt Mahler av spillets 1.0-historieinnhold, og sa at det er "det sterkeste studioet vårt noensinne har levert."

"Jeg håper i all hemmelighet at når 1.0 kommer på alle plattformer, vil studioer som Netflix og så videre være oppmerksomme, siden det ville være ganske enkelt å gjøre No Rest for the Wicked til en hitserie", skrev han. "Vi ønsker å skape Ringenes Herre / Game of Thrones of Gaming med No Rest for the Wicked, så ..."

Vi får se om alle andre er like imponert over historieinnholdet i den endelige utgivelsen av No Rest for the Wicked. Det er ikke satt en fullstendig lanseringsdato for 1.0 ennå, men med tanke på at spillet har vært i Early Access siden april 2024, håper vi å få den endelige utgivelsen før heller enn senere.