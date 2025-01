Moon Studios-sjefen mener at PlayStation også bør droppe eksklusivitet

HQ

Det ser ut til at konsollkrigenes tid er over. I stedet for at Xbox prøver å tiltrekke seg flere spillere ved å tilby de beste spillene til sine maskiner, sender de i stedet disse spillene til flere plattformer. Halo, Indiana Jones, Doom og flere andre er bekreftet eller ryktes å være på vei til ulike plattformer, og administrerende direktør i Moon Studios, Thomas Mahler, mener at dette bør være fremtiden.

Mahler begynner innlegget sitt med å forklare at Moon Studios ikke utviklet sitt nyeste spill, No Rest for the Wicked, med Xbox fordi det ville ha begrenset rekkevidden til spillet. I årenes løp har han innsett hvor dumt det er at vi i det hele tatt har konsollskiller.

"XSX og PS5 inneholder i utgangspunktet den samme maskinvaren i dag, så det er ikke så farlig å portere fra én plattform til en annen lenger. Kontrollerne deres er stort sett de samme. Steam-boksene vil også være de samme. Å ikke støtte alle disse enhetene gir ingen mening, siden du bare kutter ut en stor del av det potensielle publikummet ditt," skrev han på Twitter/X. "Konsollene har vært fastlåst i å tiltrekke seg de samme 100-150 millioner spillerne i over to tiår nå. Hvis vi ønsker at bransjen skal vokse, må det bli enklere for alle å få tilgang til innholdet."

"Det ville overraske meg om ikke Sony ender opp med den samme strategien. Folk skal kjøpe den enheten de liker best, men de skal også ha tilgang til alt innholdet."

Mahler avsluttet med å si at Nintendo ikke vil følge etter denne ideelle verdenen, fordi de alltid bare vil gjøre som de alltid har gjort. Men hei, paritet mellom det blå og det grønne laget høres vel ikke så dumt ut?

Hva synes du om en slutt på eksklusivitet?