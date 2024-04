Moon Studios utelukker ikke et tredje Ori-eventyr etter hvert.

HQ

To av de mest magiske spillene fra forrige generasjon var de to fantastisk vakre metroidvania-eventyrene Ori and the Blind Forest og oppfølgeren Ori and the Will of the Wisps. Sistnevnte ble imidlertid utgitt for fire år siden og hadde en ganske tilfredsstillende slutt, og Moon Studios jobber nå med sitt tredje spill, No Rest for the Wicked.

Dermed skulle man tro at Ori var et avsluttet kapittel for studioet, som også har gått bort fra Microsoft som utgiver og nå jobber med Private Division i stedet. Men det er tydeligvis ikke helt utelukket at Ori-sagaen kan bli en trilogi. I et intervju med Game Informer sier studiosjef og kreativ leder Thomas Mahler at han "har noen ideer" for et tredje Ori-eventyr og fortsetter :

"Jeg har allerede en tittel på det. Jeg har noen ideer, men akkurat nå er vi helt fokusert på No Rest for the Wicked."

I intervjuet deltok også Moon Studios' medgrunnlegger Gennadiy Korol, som selv virket overrasket over kunngjøringen og sa: "Jeg visste ikke at det var aktuelt".

Nylig sa Mahler til og med at han kunne tenke seg å samarbeide med Microsoft (som eier Ori-serien) i fremtiden, så med litt flaks kan vi ha et nytt Ori å se frem til om et par år - og vi er sikre på at det vil være verdt å vente på.

Hvis du ikke har spilt Ori før, er det inkludert i Game Pass, men du kan også få tak i det under det pågående vårsalget med 67 % rabatt på Ori: The Collection, som inkluderer begge eventyrene (og 67-75 % rabatt på de enkelte titlene hvis du bare vil ha ett av dem).