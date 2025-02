Moonbase-ladehuben ser ut til å erstatte alle dine nåværende ladere

HQ

I en tid med stadig mer bærbar elektronikk er det én ting mange av oss frykter når vi er ute og reiser eller til og med er hjemme, og det er den fryktede meldingen om lavt batterinivå. Farvel til scrolling, farvel til strømming, nå må du vente og lade enhetene dine.

Moonbase fra Genki tilbyr en løsning på ladeproblemene dine som en ambisiøs ladehub som kan drive og lade opptil syv enheter samtidig. Den har et ganske futuristisk design, lyser oransje eller blått, og har tre AC-uttak med 4 USB-C-porter.

Moonbase samler for tiden støttespillere på Indiegogo, hvor du kan få en enkelt hub for £72 (med dyrere pakkealternativer på nettstedet). Om det er for dyrt eller ikke, er opp til deg, for selv om det er mye mer enn du betaler for en vanlig vekselstrømadapter, er det funksjoner her som kan tiltrekke seg noen som alltid balanserer enhetene sine.

Dette er en annonse: