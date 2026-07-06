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Selv om jeg ikke vil benekte at livssimuleringskategorien har blitt litt for mettet i disse dager, liker jeg også å vende tilbake til denne delen av markedet med noen måneders mellomrom for å «avgifte» meg og ellers nyte avslappende og stressfritt spill. Etter «Pokémon Pokopia» i vår handler denne sommeren om « Moonlight Peaks », og i hovedsak er det vi snakker om her et ganske tradisjonelt livssimuleringsprosjekt med et utseende som minner om «Fae Farm» eller «My Sims», men med en overnaturlig vri: I stedet for å spille som et vanlig menneske, er hovedpersonen en vampyr.

Nå snakker vi ikke om et spill der spilleren må suge blodet fra naboene for å overleve, siden mange av de mer grufulle sidene ved å være vampyr er feid under teppet til fordel for de mer romantiserte fordelene. Det finnes overnaturlige evner å mestre (blant annet å forvandle seg til en flaggermus), mystiske trylleformler å kaste og trylledrikker å brygge, det finnes en rekke andre overnaturlige figurer å møte og bli venner med, blant annet hekser, varulver og seere, og likevel kommer alt dette i tillegg til å måtte håndtere noen vampyriske svakheter, som for eksempel en aversjon mot sollys, noe som betyr at alle de «daglige» oppgavene i større grad må utføres «natt for natt».

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Så ja, vi snakker om et velkjent livssimuleringsprosjekt på mange måter, men utvikleren Little Chicken skaper litt variasjon på flere områder for å holde opplevelsen frisk. Og dette inkluderer også å be spillerne om å dyrke avlinger, passe dyr, lage oppskrifter og produsere varer – alt med et overnaturlig tema. I stedet for bare å dyrke poteter og passe kyr, må du i hovedsak dyrke druer til blodvin, ta vare på en helvetesfødt kattunge, forvandle ingredienser til trylledrikker og mystiske safter – alt for å skaffe midler til å kjøpe nytt husdyr og frø, øke inntekten din og ellers «leve av landets rikdom».

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Jeg må gi Little Chicken ros for hvordan de har implementert systemene for spilleruttrykk, siden det finnes et bredt utvalg av gjenstander å bygge og kjøpe, i tillegg til planter du kan dyrke for å gjøre den uhyggelige gården din til din egen. Det er flotte relasjoner å utvikle med de interessante og unike innbyggerne, morsomme sideaktiviteter å fylle tiden med, enten det er å fiske eller spille kortspillet Nockturna, og alt pakket inn i en liten verden som byr på en beundringsverdig dybde. Likevel endrer ikke noe av dette det faktum at « Moonlight Peaks » står overfor de samme problemene som alle livssimuleringsspill pleier å møte.

For det første er innledningsfasen ganske brutal og repeterende. I løpet av den første måneden eller så i spillet vil du tilbringe nettene med å utføre enkle og kjedelige oppgaver, enten det er å hugge ved eller luke ugress, samtidig som du nesten ikke får noe meningsfullt utbytte av ønsket ditt om å bygge relasjoner med innbyggerne. Det er vanskelig å bygge et økonomisk fundament å vokse videre fra, og selv om jeg må gi « Moonlight Peaks » ros for at det ikke holder deg i hånden og lar deg finne ut av dette selv, kan noen av prisene på oppgraderingene føles uoppnåelige, noe som betyr at visse sentrale mekanismer og funksjoner er låst bort i lang tid. Dette gjelder blant annet husdyr, der du må kjøpe den kostbare oppgraderingen av låven før du kan kjøpe dyr, og uten husdyr er selvfølgelig mange av de viktigste ingrediensene til matlaging og håndverk utilgjengelige. Poenget er at mange livssimuleringsspill er lagt opp på en slik måte at innkjøringen og de første timene er noe kjedelige og flate, og « Moonlight Peaks » faller rett i denne fellen.

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På samme måte er jeg ikke noen stor fan av utholdenhetssystemet i spillet. Det er allerede en tidsbegrensning knyttet til hver natt, der du, når solen står opp, umiddelbart blir teleportert tilbake til kisten din for å avslutte dagen. Derfor tror jeg ikke det er stort behov for å også ha et utholdenhetssystem som ytterligere begrenser hva du kan gjøre om natten, med mindre du har et godt forråd av mat tilgjengelig for å fylle opp denne måleren. Dette er for øvrig en feil som gjelder livssimulatorer generelt – en begrensning som i mine øyne ikke tjener noe særlig formål, spesielt når den natt-for-natt-sløyfen er så streng som den er i « Moonlight Peaks ».

Men igjen: for hver av livssimulatorens fallgruver det snubler i, klarer Moonlight Peaks også å blomstre på mange andre områder. Kunstretningen og stilen er nydelig, med mange passende farger og kreative muligheter. Det er massevis av mekanisk dybde i dette spillet, en rekke hemmeligheter å oppdage og avdekke, interessante byfolk å møte, og en hovedhistorie i hjertet av spillet som gir ekstra bakgrunnshistorie og tradisjon om hvordan karakteren din og familien din er knyttet til dette sjarmerende samfunnet. Ville det vært bedre om dialogen var fullt innspilt? Uten tvil. Men det fungerer også i bunn og grunn slik det er, så jeg skal ikke kritisere det mye mer enn det.

Kort sagt: Selv om « Moonlight Peaks » ikke egentlig utfordrer dynamikken i livssimuleringssjangeren, er det Little Chicken har laget med dette spillet underholdende og sjarmerende nok til at du vil komme tilbake for mer. Det er kjent og kanskje litt trygt på enkelte områder, men det fungerer og får de fleste grunnleggende elementene riktig, og i den forbindelse er « Moonlight Peaks » en stor nok suksess i mine øyne.