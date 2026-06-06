Moonlight Peaks lanseres neste måned, men en demo er allerede tilgjengelig

Folkens, jeg utfordrer dere til å finne en nyhet om et spill som er omtalt i årets Wholesome Games Direct som ikke inneholder ordet "koselig" i teksten. Nettopp. Og dette gjelder selv om spillets premiss, som i Moonlight Peaks, innebærer overnaturlige elementer. Her er du en vampyr som nylig har ankommet en ny by ... der alle andre også er overnaturlige vesener, som havfruer, varulver og så videre. Du kan snakke med dem, og til og med forelske deg i dem. Dyrk mystiske avlinger, kast trolldom, brygg trylledrikker og nyt livet "hinsides".

Sannheten er at denne tittelen ikke er ny for oss, da vi først møtte den i fjor på Gamescom, og vi intervjuet til og med skaperne fra Little Chicken Game Company, hvis intervju du kan se nedenfor.

HQ

I dag har de dukket opp igjen for å endelig kunngjøre den etterlengtede utgivelsesdatoen, satt til 7. juli, og vi trenger ikke å vente på å få et glimt av det endelige produktet, ettersom en ny demo også nettopp har blitt utgitt på Steam og nå er tilgjengelig her. Sjekk ut den nye traileren og noen nye skjermbilder av Moonlight Peaks nedenfor.