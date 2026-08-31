Moonlighter 2: The Endless Vault (Bryter 2)

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Denne anmeldelsen er basert på Anders Fischers opprinnelige vurdering av spillet før 1.0-oppdateringen, men inneholder spesifikke observasjoner om spillets endelige tilstand, samt inntrykk av Switch 2-versjonen. Du kan lese Anders' opprinnelige anmeldelse her.

Moonlighter 2: The Endless Vault, åtte år etter originalen fra 2018. Utvikleren Digital Sun har byttet ut originalens pikselkunststil med stilisert 3D, men hovedpersonen Will er tilbake som butikkeier og eventyrer, så kjernekonseptet er intakt. Holder blandingen av koselig butikkliv og roguelite-action mål i 2026, og er det allerede nok innhold til at Moonlighter 2 er verdt å kjøpe?

Anders hadde ikke mye erfaring med originalen da han først testet The Endless Vault grundig, men det har Magnus, så vi kan trygt si at din reaksjon på oppfølgeren i noen grad vil avhenge av hvor godt du liker originalen, om ikke annet. Akkurat som før driver du en butikk – denne gangen er det imidlertid i byen Tresna – og du selger gjenstander fra ulike verdener du kan teleportere deg til. Den generelle stemningen minner veldig om en moderne versjon av et «The Legend of Zelda»-spill, med en koselig hjemby, nærkampfokusert kamp og denne nydelige, stiliserte grafikken. Hele spillet føles veldig intuitivt, men har nok nye vrier på oppskriften til å sikre at det på ingen måte blir kjedelig.

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Selv om spillet har «karakter» i en indirekte forstand, betyr ikke dette at historiefortellingen er spesielt direkte. Det er en slags vag historie om å returnere til innbyggernes opprinnelige hjemby, og en ond skurk som kontakter deg fra tid til annen. Og så er det et hovedoppdrag som involverer det navngivende «endless vault», en mystisk svevende kasse i sentrum av byen, som gir deg fordeler når du oppfyller salgsmål og så videre. Alt dette fungerer imidlertid som en kulisse og holdes tilstrekkelig i bakgrunnen til at det bidrar mer til atmosfæren enn til selve grunnen til at du spiller.

Spillet har tre separate deler som gjør at det føles dynamisk: fangehull, inventar og byliv/butikk. Den første delen – kamp – foregår i spillets roguelike fangehull, som er delt inn i tilfeldig genererte «rom». Her havner du i hektiske kamper – nesten som i et «bullet hell»-spill – som krever at du virkelig får en følelse for kampens flyt ved å bruke en kombinasjon av nærkampangrep og blob-pistolen din. En enkelt kamp er kanskje ikke livsfarlig, men du har en ganske begrenset mengde helbredelse, så hvis du gjør for mange feil, ja, da kommer du ikke særlig langt.

Spillet vises fra et isometrisk perspektiv og krever den tradisjonelle kombinasjonen av unnvikelsesruller og jakt på spesifikke oppgraderinger som styrer karakteren din mot ulike spillestiler. Til slutt vil du møte en boss, og da er det slutt.

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Fiendene er svært mangfoldige, spesielt med tanke på hvor mange forskjellige typer dimensjoner det faktisk finnes. Når du spiller et dungeon, får du både bytte i form av relikvier – som du deretter selger i byen – og oppgraderinger som gjør deg sterkere for akkurat det dungeon-løpet. På denne måten balanserer du din grådighet etter bytte og oppgraderinger, slik at du kan komme deg helt frem til sjefen.

Spillets andre del er mer pusleorientert og handler om å administrere inventaret du bygger opp etter hvert som du kommer deg gjennom et dungeon-løp. Relikviene du kan samle inn, har varierende grad av sjeldenhet og kvalitet. Jo mer av begge deler, jo bedre. Men de samhandler også med hverandre i inventaret ditt – som er lagt ut i et inventarrutenett – og varierer avhengig av hvilken verden du befinner deg i. I verdenen kalt «The Gallery», som er svært teknologisk inspirert, kan relikviene dine for eksempel kortslutte hverandre, noe som gir dem statusen «overladet», noe som betyr at de vil bli ødelagt hvis de kortslutter igjen. Andre relikvier kan da fjerne «overladet»-statusen. Sjeldnere relikvier kan også ha spesielle evner som utvider dette systemet. Til slutt vil du ønske å ta med en så verdifull ryggsekk som mulig tilbake til butikken din og selge hele partiet.

Du kommer tilbake til Tresna ved å teleportere, dø eller beseire sjefen. Hvis du dør, mister ryggsekken din en betydelig del av verdien. Tilbake i Tresna finner vi spillets tredje komponent. Her kan du slappe av og nyte det koselige landsbylivet, snakke med lokalbefolkningen – som av og til gir deg et oppdrag (finn X materiale, beseir X fiende osv.) – eller kjøpe gjenstander fra dem. Det er også her du finner butikken din, som du kan oppgradere på ulike måter. Det viktigste i Tresna er å åpne butikken din hver dag og selge gjenstandene du har funnet i et av spillets mange fangehull. Her må du sette pris på relikviene dine og finne en balanse mellom å holde kundene fornøyde og å oppnå best mulig verdi.

Alle disse elementene er ganske enkle og brukervennlige, og de gir en følelse av sammenheng og synergi som fungerer veldig bra. I begynnelsen fikk jeg ganske mye juling i kampene, særlig fordi du har svært få helbredelsesdrikker. Etter hvert som du får bedre utstyr og oppgraderer på ulike måter, blir ting naturligvis bedre og bedre. Det var spesielt viktig å skaffe flere helbredelsesdrikker per runde, samt å ha en varm kilde rett før sluttbossen i et fangehull. Du kan også tilpasse butikken din med dekorative elementer og oppgradere den slik at den rommer flere relikvier og slik at du kan presse mer penger ut av kundene dine – ekte «koselig kapitalisme». På denne måten bidrar alle deler av spillet til at helhetsopplevelsen utvikler seg på en meningsfull måte.

Selv om spillet generelt føles som en koselig, avslappet affære, bruker du faktisk mesteparten av tiden på å kjempe. Heldigvis er det utrolig gøy. Hvert møte er kort og tilfredsstillende, med mye variasjon. En fin detalj er at du har forskjellige våpen å velge mellom før du starter et løp, og hvert våpen har et grunnleggende angrep og et spesialangrep. Jeg er ganske stor fan av spydet i spillet, som gir deg god rekkevidde på angrepene dine, og med hvert slag planter du en spydspiss i bakken. Spesialangrepet ditt består i å hente tilbake disse spydspissene. Dette gir deg et ekstra avstandsangrep, i tillegg til klump-pistolen din. Når du bruker grunnangrepene dine, tjener du skudd til pistolen din. Som nevnt er kampene nesten som i et «bullet hell»-spill, og det er viktig å komme inn i en slags flyt i kampene. Det fungerer virkelig bra.

Handelsdelen av spillet – det vil si når du må selge relikviene dine – er kort, men god. Det er spesielle besøkende som kan gi deg bestemte salgsbonuser hvis du for eksempel selger dem en relikvie billig, og under en handelsrunde vil du motta bonuser som endrer hvordan ting forløper mens butikken er åpen. Det tar ikke mer enn et par minutter å fullføre denne delen av spillet. Kanskje denne delen av spillet kunne trengt litt mer dybde, men det plager meg ikke så mye at den ikke er mer fullt utviklet.

Problemet som ble tatt opp nesten umiddelbart etter lanseringen av Early Access – men som ikke ser ut til å ha blitt løst på en meningsfull måte her – er at du egentlig ikke har «nok» igjen i vesken din til at salgsrunden din skal være særlig meningsfull. Selv med oppgraderinger av inventaret er det rett og slett ikke mye rom for kreativitet, og de fleste dagene i butikken er over før de engang har kommet ordentlig i gang. Kanskje har dette noe å gjøre med at disse relikviene ikke kan stables slik de gjorde i de første spillene. Tidligere kunne disse gjenstandene «stables», noe som betydde at du kunne dele dem inn i stabler og selge dem på den måten.

Selv om det finnes «fordeler» knyttet til salget, og små strategier du kan ta i bruk underveis, er driften av butikken fremdeles ganske underutviklet, og det er skuffende.

Spillets atmosfære er ganske inspirert av Zelda, med hovedpersonen som minner sterkt om Link og den hjemmekoselige stemningen i byen. Den visuelle stilen er nydelig, og selv om den kanskje minner litt om andre stiliserte spill, klarer Moonlighter 2 likevel å skape sitt eget univers og sin egen stemning. Hver av de viktigste verdenene du kan reise til, har også sin egen særegne stemning. For eksempel er Kalina en mer ørkenaktig verden, The Gallery har en sci-fi-stemning, og Aeolia er mer himmelaktig. Spesielt i de to sistnevnte skjer det mye i bakgrunnen, og dette gir virkelig liv til verdenene. Selve byen Tresna er også godt realisert, med blant annet søte dyr som plasker rundt og NPC-er som går om sine gjøremål. Men ta ikke feil: Moonlighter 2 er ganske tydelig delt opp, og i disse verdenene er du her for å kjempe og for typisk roguelite-fremgang. Dungeon crawler-aspektet vi så i det første spillet er her erstattet med de typiske elementene fra det siste. Ingen nøkler, ingen enkle miljøbaserte gåter. Her kjemper du, får belønningen din og går videre.

Det høres ut som om Moonlighter 2 ved første øyekast ikke tilbyr mye mer enn forgjengeren, spesielt sammenlignet med det mer ambisiøse og innovative første spillet, og det kan godt være sant – om enn bare delvis. Denne visuelle stilen er solid implementert og gir rom for mer meningsfulle animasjoner som lar karakterene komme til sin rett, men utover det er dette sannsynligvis mer en omposisjonering enn en tradisjonell oppfølger. De fantastiske fangehullene i den pikselbaserte grafikkstilen er erstattet av et mer kampfokusert opplegg, som er elegant innlemmet i roguelite-rammeverket. Som sådan skaper dette ingen friksjon; vi er allerede kjent med deler av denne formelen, og vi vet at den fungerer. Men samtidig føles helheten også mindre… unik?

Det er tydelig at Digital Sun ønsket et annet rammeverk enn det som ble tilbudt i det første Moonlighter, og de har nå gjort ganske betydelige endringer som kan skape et rammeverk som, i noen henseender, passer bedre med deres visjon for seriens fremtid. Jeg ønsker dem alt godt; « Moonlighter 2: The Endless Vault er fortsatt ganske morsomt det meste av tiden, men butikkdelen er underutviklet, og det er bare synd.