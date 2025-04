Moonlighter 2: The Endless Vault får ny trailer og lanseringsvindu

HQ

Vi tok nylig et relativt dypt dykk inn i den kommende oppfølgeren til den høyt elskede roguelite fangehullsgjengeren, Moonlighter, i en dedikert forhåndsvisning (som du kan lese her), og nå er utvikleren Digital Sun i stand til å forplikte seg, om enn relativt, til et utgivelsesvindu.

Gjennom Triple-i showcase er det kunngjort at spillet er satt til å bli utgitt på PC, PS5 og Xbox Series i sommer, men når nøyaktig er fortsatt et mysterium.

Vi har imidlertid en ny spilltrailer, som viser spillets 3D-transformasjon. Du kan se den selv nedenfor, og vi har også inkludert vårt nylige intervju med Digital Sun om spillet.

