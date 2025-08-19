Moonlighter 2: The Endless Vault kommer som Early Access i oktober

HQ

Det spanske studioet Digital Sun har dukket opp igjen på Opening Night Live som sparket i gang Gamescom 2025 med en ny teaser for sin etterlengtede tittel Moonlighter 2: The Endless Vault. Dette spillet, en fortsettelse av fortellingen og historien til det opprinnelige Moonlighter med hovedpersonen Will, tar den velkjente handelsmannen og eventyreren til den nye landsbyen Tresna og møter en interdimensjonal katastrofe som vil kreve alle hans kamp-, unnvikelses- ... og plyndringsevner.

Moonlighter 2: The Endless Vault er i sluttfasen av utviklingen, og derfor har utgiveren 11 bit studio og Digital Sun bestemt at Moonlighter 2 vil komme som en Early Access-utgivelse, med den tidlige utgivelsen 23. oktober. Fra da av vil det være tilgang til tre biomer, pluss 120 gjenstander du kan samle og tilby for salg (til hvilken pris du vil) i butikken din.

Ikke glem å også sjekke ut våre eksklusive førsteinntrykk av spillet, og sjekk ut Moonlighter 2: The Endless Vault sin nye trailer nedenfor.