Moonlighter 2: The Endless Vault har blitt forsinket til november

Denne høsten har blitt litt av en behemoth når det gjelder nye spilllanseringer, med september som en ganske minneverdig måned og oktober ser ut til å bli det samme også. Når mange av spillene som lanseres på denne tiden av året er AAA-giganter, er det naturligvis lett å glemme de små gutta, og dette er nettopp grunnen til at Digital Sun fremskynder lanseringen av Moonlighter 2: The Endless Vault.

Som avslørt i en pressemelding, blir vi fortalt at spillet ikke lenger vil debutere 23. oktober og i stedet vil lanseres 19. november, alt fordi måneden har blitt for overfylt for spillet.

"Mens vår opprinnelige plan var satt til 23. oktober, har måneden fylt opp med så mange andre flotte utgivelser at vi føler at den har blitt for overfylt for oss. Og som alle kloke butikkeiere vet, kan selv den mest dyrebare perlen bli oversett i et overfylt utstillingsvindu."

Med dette som tilfelle, kan vi forvente at noen flere spilltester for spillet vil skje i forkant av den nye lanseringen, noe Digital Sun vil utdype snart. Det avsluttes med følgende.

"Vi setter virkelig pris på din tålmodighet og forståelse. Se på det som litt ekstra tid til å slipe sverdene, fylle på hyllene og forberede dere på eventyrene som venter."