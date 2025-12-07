Moonlighter 2: The Endless Vault (Tidlig tilgang)

HQ

Denne anmeldelsen er basert på innholdet som for øyeblikket er tilgjengelig i spillet og dets status i skrivende stund. Vi følger opp med en fullstendig anmeldelse når spillet går over til 1.0.

Moonlighter 2: The Endless Vault har endelig kommet i Early Access, syv år etter originalen fra 2018. Utvikleren Digital Sun har byttet ut pikselkunststilen fra originalen med stilisert 3D, men hovedpersonen Will er tilbake som butikkeier og eventyrer, så kjernekonseptet er selvsagt intakt. Holder blandingen av koselig butikkliv og roguelite-action i 2025, og er det nok kjøtt på beina allerede for Moonlighter 2 til at det er verdt å kjøpe i Early Access?

Selv om du, som meg, ikke har så mye erfaring med originalen, er Moonlighter 2 veldig enkelt å komme i gang med og føles kjent hvis du har spilt indiespill av denne typen de siste årene. Butikken din ligger i byen Tresna, og du selger varer fra forskjellige verdener som du kan teleportere deg til. Den generelle stemningen minner veldig om en moderne versjon av et Zelda-spill, med en koselig hjemby, nærkampfokusert kamp og vakker, stilisert grafikk. Hele spillet er veldig intuitivt, men har nok nye vendinger på formelen til at det aldri føles kjedelig.

Spillet har tre separate deler som gjør at det fungerer dynamisk: fangehull, inventar og byliv/butikk. Den første delen, kampene, foregår i spillets roguelike fangehull, som er delt inn i tilfeldig genererte "rom". Her kjemper du i hektiske kamper, som nesten er bullet hell-aktige, og som krever at du virkelig finner flyten i kampen og bruker en kombinasjon av nærkampsangrep og blob-pistolen din. Den enkelte kampen er kanskje ikke dødelig, men du har en ganske begrenset mengde healing, så hvis du gjør for mange feil, kommer du ikke særlig langt. Et fangehull kulminerer i en boss, hvis du kommer så langt. Fiendene er svært varierte, og du bruker primært en kombinasjon av unnvikelser, raske angrep, spesialangrep (avhengig av våpenet ditt) og en pistol. Når du spiller et fangehull, får du bytte i form av relikvier - som du selger i byen - eller oppgraderinger som gjør deg bedre i dette fangehullet. På denne måten balanserer du mellom grådighet etter bytte og oppgraderinger, slik at du kan klare deg helt frem til sjefen.

Spillets andre komponent er mer puslespillorientert og går ut på å administrere lagerbeholdningen du bygger opp i løpet av et fangehullsløp. Relikviene du kan samle på, er av varierende sjeldenhet og kvalitet. Jo mer av begge deler, desto bedre. Men de interagerer også med hverandre i inventaret ditt, som er lagt ut i et rutenett, og varierer avhengig av hvilken verden du befinner deg i. I den veldig teknologilignende verdenen The Gallery kan relikviene dine for eksempel gi hverandre støt, slik at de får statusen "overladet", noe som betyr at de blir ødelagt hvis de får støt igjen. Andre relikvier kan deretter fjerne den overladede statusen. Mer sjeldne relikvier kan ha spesielle evner som utvider dette systemet. Til slutt må du selvfølgelig ta med deg en verdifull ryggsekk tilbake til butikken din og selge alt.

Du kommer tilbake til Tresna ved å teleportere, dø eller beseire sjefen. Hvis du dør, mister ryggsekken betydelig verdi. Tilbake på Tresna finner vi spillets tredje komponent. Her kan du slappe av og nyte det koselige landsbylivet, hvor du snakker med lokalbefolkningen, som av og til gir deg et oppdrag (finn X materiale, beseire X fiende osv.), eller du kan kjøpe ting av dem. Det er også her du har butikken din, som du kan oppgradere på ulike måter. Det viktigste i Tresna er å åpne butikken din hver dag og selge gjenstandene du har funnet i en av spillets ulike fangehull. Her må du prissette relikviene dine og balansere mellom å holde kundene fornøyde og å få mest mulig verdi for dem.

Alle disse delene er holdt ganske enkle og brukervennlige, noe som gir en følelse av sammenheng og synergi som fungerer veldig bra. I begynnelsen fikk jeg ganske mye juling i kampene, hovedsakelig fordi du har veldig få helbredende potions. Etter hvert som du får bedre utstyr og oppgraderer på ulike måter, blir ting gradvis bedre. Det var spesielt nødvendig å få tak i flere helbredende potions per løp, samt å kjøpe en onsen (varm kilde) rett før den siste bossen i et fangehull. Du kan selvfølgelig også tilpasse butikken din med kosmetiske elementer og oppgradere den for å få plass til flere relikvier og presse mer penger ut av kundene dine - ekte koselig kapitalisme. På denne måten bidrar alle deler av spillet til en meningsfull progresjon gjennom hele spillet.

Selv om spillet kan føles som et livs-sim-spill, bruker du faktisk mesteparten av tiden din på å slåss. Heldigvis er det veldig gøy. Hvert møte er kort og tilfredsstillende, med god variasjon. En fin detalj er at du kan velge mellom ulike våpen før du starter et løp, og hvert våpen har et grunnangrep og et spesialangrep. Jeg er en stor fan av spillets spyd, som gir deg god rekkevidde på angrepene dine og lar deg stikke en spydspiss i bakken med hvert slag. Spesialangrepet ditt er å tilbakekalle spydspissene dine. Dette gir deg et ekstra angrep på avstand, i tillegg til blobpistolen din. Når du bruker de grunnleggende angrepene dine, får du skudd med pistolen din. Som nevnt er kampene nesten som et kule-helvete, og det er viktig å komme inn i en slags flyt med kampene. Det fungerer veldig bra.

Salgsdelen av spillet, altså når du skal selge relikviene dine, er kort, men god. Det finnes spesielle besøkende som kan gi deg spesielle salgsboosts hvis du for eksempel selger en relikvie billig til dem, og i løpet av et salgsløp får du boosts som endrer hvordan ting går mens butikken er åpen. Det tar ikke mer enn noen minutter å gjennomføre denne delen av spillet. Kanskje kunne denne delen av spillet trengt litt mer dybde, men det plager meg ikke så mye at det ikke er mer forseggjort.

Spillets atmosfære er ganske Zelda-inspirert, med den veldig Link-aktige hovedpersonen og den hjemmekoselige, hyggelige atmosfæren i byen. Den visuelle stilen er vakker, og selv om den kan minne om andre stiliserte spill, klarer Moonlighter 2 å etablere sitt eget univers og sin egen følelse. De tre hovedverdenene du kan reise til, har også sitt eget særpreg - disse er Kalina, The Gallery og Aeolia. Kort skissert er Kalina en mer ørkenaktig verden, The Gallery er sci-fi-orientert, og Aeolia er mer himmelaktig. Spesielt i de to sistnevnte foregår det mye i bakgrunnen, noe som virkelig gir liv til verdenene. Selve byen Tresna er også godt realisert, med søte dyr som bader rundt omkring og NPC-er som lever sine egne liv.

Som alle gode roguelikes gir Moonlighter 2 deg følelsen av at du bare kan ta et fangehull til. Jeg har selv spilt det på Steam Deck, og Moonlighter 2 føles som om det er designet for Deck's spillestil. Et fangehull varer i 20-30 minutter, uten at jeg egentlig tar tid på det. Hver eneste lille bit av spillet er små biter, noe du kan spille i femten minutter eller en time, avhengig av hvor mye tid du har. Det er den typen spill som er perfekt å spille mellom større spill.

Moonlighter 2 passer spesielt godt inn i denne kategorien fordi spillet føles kjent og likevel nytt. Du kan vende tilbake til Wills forretningseventyr om to måneder, og både kontrollene (i hvert fall med en kontroller/Steam Deck) og spillets oppbygning vil føles helt intuitive. Det er en vag historie om å vende tilbake til beboernes opprinnelige hjemby og en ond skurk som kontakter deg fra tid til annen. Og så er det et hovedoppdrag om det titulære "endeløse hvelvet", en mystisk flytende boks midt i byen som gir deg fordeler etter hvert som du når salgsreferanser osv. Alt dette er imidlertid et bakteppe og holdes såpass i bakgrunnen at det er mer en atmosfære enn selve grunnen til at du spiller.

Det er fortsatt vanskelig å si om Moonlighter 2 lever opp til undertittelen "The Endless Vault", hvis det skal forstås som at spillet har uendelig spilleverdi. Men her er det mange timers moro å hente, til en ganske rimelig pris. Jeg har fortsatt mye jeg ikke har gjort ennå, og jeg har ikke gått lei av spillet i det hele tatt. Selv om spillet ikke er ferdig (noe jeg tviler sterkt på), er Moonlighter 2 for øyeblikket mer komplett enn mange spill som utgis som fullstendige utgivelser, og det er allerede godt optimalisert. Derfor får det en god anbefaling, og selv om spillet ikke mangler noe som sådan, håper vi å se flere verdener og kanskje litt mer dybde i butikkdelen av spillet. Ellers er det egentlig bare å komme i gang med å selge noen relikvier.