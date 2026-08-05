Moonlighter 2: The Endless Vault vil forlate Early Access og lanseres på konsoller i september

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Etter rundt 10 måneder som Early Access-tittel på PC er utvikleren Digital Sun klar til å videreutvikle Moonlighter 2: The Endless Vault, noe som innebærer at spillet forlater Early Access, får sin 1.0-oppdatering og også lanseres på konsoller.

Den offisielle datoen for denne store endringen er satt til 2. september, og de planlagte konsollplattformene er PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, med inkludering i Game Pass fra lanseringsdagen.

Denne versjon 1.0 vil også bli ledsaget av en ny innholdsoppdatering som inkluderer avslutningen på hovedhistorien, nye våpen og rustninger, kampevnen «Bomb Path», det siste nivået i Wills butikk (som introduserer nye kosmetiske alternativer og Bloblet-plasser), samt en ny utfordring etter spillets slutt, designet for erfarne spillere som ønsker å sette seg selv på prøve.

Du kan se mye av dette i aksjon i den nye traileren for « Moonlighter 2: The Endless Vault nedenfor.