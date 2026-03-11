Moonlighter 2: The Endless Vault sin første store oppdatering er her

HQ

Utvikleren Digital Sun har stadig forbedret oppfølgeren Moonlighter 2: The Endless Vault, alt med den hensikt å gjøre spillet klart og i kampform til 1.0-lanseringen senere i år. Derfor er det nå på tide med den første store oppdateringen til spillet, en oppdatering som går under navnet Greed & Glory.

Når det gjelder hva denne oppdateringen introduserer, er den største nye funksjonen kjent som Hex, som er en ny kampsti som lar spillerne forbanne fiender og håndtere forsinket skade. Det sies å være spesielt bra når det kombineres med Thunder og bør åpne nye måter å nærme seg fangehullsløp på.

Ellers gir denne oppdateringen ekstra utstyr og godbiter å jakte på og bruke til din fordel, sammen med 20 nye rom å overvinne, ti nye butikkosmetikk, forbedrede Witch- og K33P3R-ferdighetstrær, utvidelsen av 5th Key Narrative og inkluderingen av Greed Colosseum, som er en ny bølgebasert utfordringsmodus som tilbyr biomer med sine egne fiender og mini-bosser.

Se alt dette i aksjon i den nyeste traileren nedenfor, med Greed & Glory-oppdateringen som ankommer i dag.