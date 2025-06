Moonshot Games viser frem første spill fra Wildgate

HQ

Moonshot Games ga oss en første titt på spillingen av deres nye lagskytespill Wildgate som en del av Summer Game Fest, og viste frem deres sci-fi flerspillertittel der ulike gjenger kjemper om artefakter.

Skipet ditt vil være like viktig som karakterene dine i dette spillet, ettersom du trenger det for hjemreisen, og for å gi deg litt ekstra ildkraft mot fiendene dine. Hvis du vil sjekke ut spillet selv, kan du delta i den åpne betaversjonen fra 9. juni til 16. juni.

I henhold til informasjonen vi fikk i avsløringen, Wildgate ser spillerne velge mellom fem karakteralternativer, og velge sitt eget skip for å ta med på sin risikable reise. I tillegg til de andre spillerne og skipene deres på kartet, må du også kjempe med noen PvE-elementer også.