Moonstone IslandSupersofts "allsidige" livssimulering tar spranget fra PC til Switch.

Da vi snakket om Moonstone Island's PC-beta tidligere i år, beskrev vi det som en velbalansert blanding av Pokémon, Stardew Valley og en Studio Ghibli-film, og det utsagnet stemmer ikke bare fortsatt, det er en underdrivelse. Moonstone Island ble annonsert på Nintendo Indie World som en av titlene som kommer våren 2024, og har vist oss noen av funksjonene, som innsamling av skapninger, utforsking av fangehull og mer enn 100 prosedyregenererte øyer, dyrking av avlinger på en gård, et kortsystem... Det ser ut som om dette spillet ønsker å spille ut alle de riktige kortene.

Den koselige tonen gjør at vi kan ta det med ro mens vi utforsker alle de tilsynelatende uendelige mulighetene det har å by på om noen måneder. I mellomtiden kan du glede deg over disse skjermbildene og traileren for Moonstone Island (for øvrig Switch-eksklusivt på konsollene) nedenfor.