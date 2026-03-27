Moosa: Dirty Fate byr på historisk action i Korea

Vi får ofte spille eventyr som utspiller seg i det historiske Japan, og dette har blitt stadig vanligere med kinesisk kultur også. Koreansk historie er derimot ikke like utbredt, og derfor ble vi umiddelbart fascinert av Moosa: Dirty Fate, som ble kunngjort under torsdagens Xbox Partner Preview. Det beskrives som følger:

"En ukjent, mektig kraft har feid over landet ditt, og med åkre og avlinger som visner til støv, har folket vendt seg til de mest ekstreme metodene for å overleve. Det er opp til deg å spore opp trusselen og redde undersåttene dine."

Kanskje ikke den mest detaljerte beskrivelsen, men vi fikk også en titt på en første trailer som viser actioneventyret, som kommer i 2027 til PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Xbox på PC og Xbox Cloud. Det er også en Xbox Play Anywhere-tittel som vil bli utgitt direkte til Game Pass. Sjekk ut den første videoen nedenfor.