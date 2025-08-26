Mor stikker 3 år gammel datter i hodet med 15 cm lang kniv "ved et uhell" og følger henne til sykehus

HQ

Siste nytt om Kina . En sjokkerende scene i sørvest-Kina da en treåring ankom et sykehus med en fruktkniv i hodet. Vitner fanget jenta på vei inn på akuttmottaket sammen med moren, og bildene gikk raskt viralt på nettet.

"Barnets mor var i ferd med å skifte sengetøy da hun svingte et laken og sendte en fruktkniv inn i hodet på datteren", skriver South China Morning Post. Senere rapporterte imidlertid personalet at hun hadde plukket den opp for å skremme datteren, og at det var et uhell som forårsaket skaden.

Da hun ikke klarte å fjerne kniven hjemme, tok hun barnet med til sykehuset, der kirurgene utførte et delikat inngrep. Jenta er nå stabil under observasjon, mens myndighetene bekreftet at hendelsen, som raskt gikk viralt på nettet, var et uhell.