Morbid Metal får tidlig tilgang til lansering i august

Ubisoft så ut til å spare alle sine kunngjøringer og nyheter i sommer spesielt for PC Gaming Show. Det franske selskapet kom til det store arrangementet for å fortelle verden at The Rogue Prince of Persia ville forlate Early Access i august og at Anno 117: Pax Romana ville lanseres i sin helhet i november, men det var ikke alt.

Vi fikk også vite at Morbid Metal også ville komme i august. Hack'n slash roguelite-spillet debuterer først som et Early Access-prosjekt på Steam, 20. august for å være nøyaktig. Det er uklart hvor lenge det vil forbli i Early Access og også omfanget av spillet som vil være til stede når denne utviklingsversjonen av spillet slippes. Det vi vet er at du kan få en tidlig smakebit av opplevelsen i dag, ettersom en demo er lansert på Steam.

Når det gjelder hva Morbid Metal tilbyr fansen, blir vi fortalt: "Morbid Metal er et roguelite hack'n slash-spill der du kjemper mot fryktinngytende fiender i et mørkt sci-fi-univers. Bytt karakter umiddelbart for å dra nytte av deres unike egenskaper og utføre ødeleggende kombinasjoner. Hver seier gjør deg sterkere, og hvert nederlag er en mulighet til å utvikle deg."

Sjekk ut den nyeste spilltraileren nedenfor.