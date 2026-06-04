Mord står på menyen i Eli Roths gore-fest, Ice Cream Man

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Har du noen gang sett en mann som har matet sin egen hjerne i en iskrem? Har du? Har du lyst til det? I sommer er regissør Eli Roth tilbake og serverer en skrekkfilm du neppe kommer til å glemme med det første.

Filmen heter Ice Cream Man og handler i hovedsak om en skummel Ice Cream Man som deler ut smakfulle godbiter som forvandler barn til morderiske og hevngjerrige monstre som er bundet til hans vilje. På denne måten skaper Ice Cream Man en horde av lojale undersåtter og slipper dem løs i en idyllisk sommerby, hvor de myrder foreldre, lærere og alle andre voksne som er uheldige nok til å komme i veien for dem på utrolig kreative, men grusomme måter.

Denne skrekkfilmen er selvsagt ikke for sarte sjeler, og red band-traileren vil også gjøre inntrykk hvis du er dristig nok til å se den. I så fall kan du se denne nedenfor før Ice Cream Man lander på kino 7. august.