Morena Baccarin avslører at hun har blitt oppfordret til å være med i Deadpool 3

Deadpool 3 ser allerede ut til å ha en ganske stablet rollebesetning, men de kan muligens også legge til Morena Baccarin, som spiller Vanessa i de to første filmene, i listen.

HQ

Når hun var med i podcasten Inside of You, ble Baccarin spurt rundt 12:30 om hvordan fremtiden hennes med Deadpool-serien er. Med tanke på at karakteren hennes ble drept i den andre filmen, ville det ikke være overraskende om hun ble utelatt denne gangen, men Baccarin har antydet at hun tross alt kan være med i filmen.

"Jeg må være veldig diplomatisk om hva jeg sier," begynte hun. "Jeg vil gjerne være i [Deadpool 3]. De har ringt meg om å være i den. Akkurat nå har vi ikke blitt enige om betingelser. Alle gjør sitt beste og prøver sitt beste. Det kan eller kan ikke fungere. "

Det ser da ut til at det er en god del arbeid som skjer bak kulissene for å bringe Vanessa inn i Deadpool 3, men det gjenstår å se om hun faktisk vil dukke opp.