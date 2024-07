Morgan Freemans fem beste prestasjoner

HQ

(5)

Gone Baby Gone (2007)

I Ben Afflecks smertelig glemte (og helt fantastiske) regidebut portretterer en fenomenal Freeman Boston-detektiven Jack Doyle med en autoritet og selvsikkerhet som får meg som tilskuer til å tro på hvert ord han sier, hver gest. I en film som vrimler av godt skuespill, ikke minst fra Afflecks lillebror som spiller hovedrollen, er Freeman på sitt beste.

(4)

Million Dollar Baby (2004)

Det finnes ingen mannlig skuespiller i filmhistorien som kan drive historiefortelling og bygge atmosfære og innlevelse bare gjennom stemmen - slik Morgan Freeman kan. Det beviste han med all tydelighet allerede i Shawshank og deretter i Million Dollar Baby, der han gjør en strålende jobb som den tidligere bokseren Eddie Dupris i tillegg til voice-overen.

(3)

Unforgiven (1992)

Eastwoods dekonstruksjon av den amerikanske westernfilmen i den tidløse, fantastiske Unforgiven hadde selvsagt ikke fungert så godt som den gjør hvis det ikke hadde vært for Hackman og Freeman, som begge gjør noen av de beste tolkningene i sine respektive karrierer.

(2)

The Shawshank Redemption (1994)

Gjengjeldelse, skyld, tilgivelse, aksept. Frank Darabont gjør underverker med Kings grunnhistorie i denne udødelige superklassikeren, og selv om Tim Robbins er helt strålende i hovedrollen, er det Freeman som hans rolige, metodiske og intelligente bestevenn som stjeler showet. Freemans fortellerstemme utgjør halve filmen.

FREEMANS BESTE SKUESPILLERPRESTASJON:

(1)

Seven (1995

Det er som regel så mye substans i Freemans karakterer, selv om det kanskje ikke ser slik ut i manuset. Leser man Seven i manusform, er det selvsagt tidlig klart at det er en velskrevet historie med velutviklede karakterer og en fantastisk vri, men Morgan Freemans slitende New York-detektiv Somerset mangler den substansen han får i filmen, som handler om strålende skuespill (og sikkert også strålende karakterregi signert en Fincher i toppform). Jeg er ikke i tvil om at dette er Morgan Freemans finest hour som skuespiller.