Mørket griper og plager en familie i skrekkfilm The Shade

Det er allerede mange skrekkfilmer å holde utkikk etter senere i år, men nå kommer det enda en i rekken. Filmen, som er kjent som The Shade, følger en familie og hvordan en av brødrene som utgjør denne gjengen kjemper for å stoppe et mørke som plager og plager hans eldre søsken.

Filmen er regissert av Tyler Chipman og har en rollebesetning med Laura Benanti, Brendan Sexton III og Michael Boatman i hovedrollene, og som det ser ut nå, vil The Shade få kinopremiere en gang i høst. Ingen fast dato er gitt, men vi har en trailer som gir oss et glimt av det skumle oppsettet.

I henhold til den offisielle synopsis, legger dette til: "Tjue år gamle Ryan sliter med en svekkende angstlidelse etter farens død. Sammen med sine to brødre må han kjempe for å bryte den destruktive syklusen som truer familien deres, mens et eldgammelt mørke nærmer seg."