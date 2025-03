Moros Protocol lanseres på PC i 2025

Utvikleren Pixel Reign har kunngjort at de har slått seg sammen med utgiveren Super Rare Originals for å bringe sin kommende sci-fi-action roguelite Moros Protocol til fansen i år. Spillet skal debutere på PC via Steam, og er et Doom-lignende prosjekt som dreier seg om å skyte ned horder av monstre mens du er fanget på et slagskip i verdensrommet.

Spillet følger karakteren Alex, som våkner opp på et skip som er infisert av monstre. Her må Alex, enten alene eller sammen med en venn i co-op, kjempe for å overleve og finne en fluktrute fra dette farlige og isolerte fartøyet.

Moros Protocol beskrives som et "nådeløst, fartsfylt skytespill", og lar spillerne velge mellom en rekke våpen og verktøy, for deretter å forbedre disse med ferdigheter og evner, alt i et forsøk på å ta ned utallige fiender i en rask bevegelse. Hvert løp har forgrenede baner og ulike forsterkninger å finne, og Moros Protocol har til hensikt å overraske spillerne i løpet av eventyret.

Moros Protocol debuterer i år, og du kan se den nyeste traileren nedenfor, i tillegg til noen nye bilder.