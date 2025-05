Morris, alligatoren fra Happy Gilmore, har dessverre gått bort 80 år gammel

HQ

Triste nyheter, et medlem av den opprinnelige Happy Gilmore rollebesetningen har dessverre gått bort. Bare et par måneder før oppfølgerfilmen kommer på Netflix, har det nå blitt bekreftet at alligatoren som var med i filmen er død i den imponerende alderen av 80 år.

Alligatoren, kjent som Morris, ble berømt i filmen, og var et stort problem for Adam Sandlers hovedperson og hans trener Chubbs Petersen, spilt av avdøde Carl Weathers. I forbindelse med Morris' bortgang delte Sandler en lang hyllest på X, der skuespilleren uttalte :

"Farvel, Morris. Vi kommer alle til å savne deg. Du kunne være hard mot regissører, sminkører, kostymører - egentlig hvem som helst med armer eller ben - men jeg vet at du gjorde det for filmens beste. Den dagen du ikke ville komme ut av traileren din med mindre vi sendte inn 40 salathoder, lærte du meg en viktig lekse: aldri gå på kompromiss med kunsten din. Jeg kommer aldri til å glemme den gangen vi delte de tre musketerene, og du lot meg få den største halvdelen. Men det var slik du var.

"Jeg vet at halshuggingen av karakteren din i den første filmen utelukket din deltakelse i oppfølgeren, men vi satte alle pris på fruktkurven og den morsomme lappen. Jeg kommer til å savne lyden av halen din som glir gjennom det høye gresset, den kalde, ujevne huden din, men mest av alt kommer jeg til å savne den smittende latteren din. Takk til Mr. Young for at han har tatt vare på deg i alle disse årene, og vaya con dios, gamle venn."

Dette har selvfølgelig ført til at mange har delt en av de mest ikoniske scenene fra filmen som en hyllest, noe som i løpet av rundt ni måneder har blitt sørgelig presist.

