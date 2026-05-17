Morrowind-gjenskapelse i Skyrim mod når ny stor milepæl

Arbeidet med Skywind - det ambisiøse mod-prosjektet som gjenskaper hele The Elder Scrolls III: Morrowind i The Elder Scrolls V: Skyrim - har pågått i 14 år. Det er lenger enn vi har ventet på GTA VI, lenger enn de fleste i Gen Alpha har levd, men likevel ikke like lenge som vi har ventet på The Elder Scrolls VI. Nå, 14 år senere, har vi nådd det som føles som de siste viktige stadiene i utviklingen av Skywind.

I oppdateringsvideoen for 2026, som Skywinds skapere har sluppet, ser vi at alle de frivillige som har jobbet hardt, har gjort noen utrolige ting. 10 av spillets 13 regioner er kartlagt og nesten ferdige, det meste av 2D- og 3D-assene er ferdige, i tillegg til stemmeskuespill og skrivearbeid. Omtrent 75 % av animasjonsarbeidet som trengs for at modulen skal bli ferdig, er også fullført.

Alt dette høres ekstremt lovende ut, men Skywinds utviklere vil fortsatt ikke forplikte seg til å gi oss en utgivelsesdato. Det er fortsatt mye å gjøre, og teamet ønsker sannsynligvis ikke å skynde sin frivillige arbeidsstyrke til å knase for en ny dato. Sjansen er imidlertid stor for at vi kan se The Elder Scrolls III: Morrowind remade før vi får utforske hvor Bethesda vil at vi skal dra i The Elder Scrolls VI.