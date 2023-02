Morrowind modders introduserer stemmeskuespill til spillet

HQ

Modders introduserer stemmeskuespill til The Elder Scrolls III: Morrowind, ved hjelp av et AI-verktøy kalt ElvenAI, som skaper en passende stemme for karakterer i spillet.

Dagoth Ur er sannsynligvis det mest imponerende eksemplet på verktøyet så langt, da han har mange flere linjer for AI å lære av, og så ender opp med de mest stemte linjene i spillet på dette tidspunktet.

For andre vil det ta litt mer tid å få dialogavsnittene deres til å bli fullt uttrykt, men selve verktøyet har absolutt bevist at det kan fungere.

Tidligere, hvis modders ønsket å introdusere nye stemmer til et spill, måtte de betale en stemmeskuespiller for å gjøre det, eller prøve seg selv. Med dette AI-verktøyet ser det ut til at noen klassiske spill fra fortiden kan få fullstemte karakterer et sted nedover linjen.