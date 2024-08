MORSELS...et helt vanvittig nytt roguelike har blitt annonsert

MORSELSEt nytt, helt vanvittig utseende 2,5D roguelike-spill har blitt avslørt på Nintendos Indie showcase.

Top down-skapelsen fra det lille studioet Furcula og Annapurna Interactive - som ga oss Stray og Outer Wilds - har en sprø, søt gjeng med kloakkskurker kalt MORSELS som spillerne kan samle og bytte mellom på reisen sin.

HQ

Som med alle gode roguelikes, ser det ut til å være utallige muligheter for å modne (levle opp) disse MORSELS, med forskjellige statsspredninger som passer til hvilken stil spillerne måtte velge.

MORSELS er ekle, klumpete, skabbete, kjøttfulle, og likevel på en eller annen måte bedårende (Nei, bare meg?). Dette kan bare være et resultat av et virkelig forkvaklet sinn, men et sinn som er gal på den beste måten.

Bli den magiske musen og forvandle deg til små monstre for å bekjempe verdens onde kattefiender i MORSELS, som slippes på Nintendo Switch i februar 2025.