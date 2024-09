Morsomt overlevelsesspill i åpen verden med ender i hovedrollen er allerede tilgjengelig på Steam

Duckside, et overlevelsesspill i stil med Rust eller DayZ, har nettopp blitt utgitt på Steam i Early Acces-form. Spillet fra tinyBuild Riga tar konseptet med åpen verden flerspiller-overlevelsesskytesspill, en ekstremt populært sjanger på Steam, og legger til ... ender!

tinyBuild sier at mer enn 10 millioner ender dør hvert år på grunn av jegere, så i dette spillet har de gitt endene våpen og lært dem hvordan de skal overleve. Du utforsker den åpne verdenen, samler ressurser, bygger festninger og finner våpen slik at du kan eliminere motstanderne dine.

Kampene utkjempes i tredje eller første person, men det morsomme er at du som and faktisk kan fly rundt, noe som gjør spillet mer spennende: Du vet aldri om det kommer en trussel fra lufta. Kanskje en and som flyr forbi vil kaste en rakett og ødelegge festningen din...

Dette morsomme spillet kan kjøpes på Steam for bare 14,79 euro, og frem til 9. oktober er det 35 % rabatt. Så langt er 78 % av brukeranmeldelsene positive.