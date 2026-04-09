Mortal Kombat 1 har nå blitt solgt i 8 millioner eksemplarer

Mortal Kombat 1 Det kom kanskje ikke til samme fanfare som andre titler i serien, men dette har ikke endret det faktum at spillet har vært en anstendig kommersiell hit for NetherRealm, spesielt i årene siden det debuterte.

I løpet av de to og et halvt årene som har gått siden Mortal Kombat 1 kom til PC og konsoller, har det nå klart å passere milepælen på hele åtte millioner solgte enheter, noe som viser at det fortsatt er en enorm interesse for den bredere kampspillserien.

Dette er et ganske stort hopp fra den siste salgsinformasjonen vi hadde om spillet, da det tilbake i august 2025 ble bekreftet at 6.2 millioner enheter hadde blitt solgt, noe som betyr at det har tatt åtte måneder for tittelen å flytte ytterligere 1.8 millioner eksemplarer. Ikke dårlig i det hele tatt for et spill som nærmer seg sitt tredje jubileum.