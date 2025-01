Mortal Kombat 1 har solgt over fem millioner eksemplarer og vil få mer DLC

HQ

Sent i fjor dukket det opp et rykte om at alt ikke var bra med Mortal Kombat 1, som ble sagt å slite med å beholde spillere mens Khaos Reigns -utvidelsen hadde solgt dårlig. Som et resultat ble en ny kampanje angivelig kansellert, mens arbeidet med mer DLC ble suspendert.

Kanskje det er derfor, i en serie innlegg på sosiale medier, valgte seriens sterke mann Ed Boon å klargjøre hvordan det ligger an. Han avslører blant annet at Mortal Kombat 1 har solgt over fem millioner eksemplarer og er kontinuerlig blant de 15 mest spilte titlene for Playstation 5 den dag i dag.

Nylig ble Conan the Barbarian lagt til i spillet som en DLC-karakter, og rundt hjørnet venter T-1000, men det er tydeligvis ikke over, og han skriver at Netherrealm Studios "er glade for å fortsette å kjøre på med fremtidig DLC". Hva dette vil være, vet vi imidlertid ikke.

Alt i alt høres det ut som om ting går bra for Mortal Kombat 1, og spillet vil fortsette å blomstre i en tid fremover med både støtte og mer innhold.

Hva som skjer videre er det ingen som vet. Det gikk mange rykter før Mortal Kombat 1 ble annonsert om at Netherrealm Studios jobbet med Injustice 3. Gitt at DC-universet ble startet på nytt samtidig, kan det tenkes at Warner ønsket å vente med en ny Injustice til de kunne fylle spillet med nåværende versjoner av DC-helter (og skurker). Kanskje det blir det neste?