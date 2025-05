Mortal Kombat 1 har tilsynelatende fått sin siste utvidelse

HQ

Da Mortal Kombat 1 skulle lanseres, lovet regissøren og franchiseskaperen Ed Boon at spillet ville bli støttet med mer DLC og utvidelser enn tidligere deler i serien, noe som var veldig lovende med tanke på hvor gode Netherrealm er på dette.

Men ... onsdag kveld ble Mortal Kombat 1: Definitive Edition kunngjort, en utgivelse som er ganske mye nøyaktig hva det høres ut som, en versjon av Mortal Kombat 1 med all DLC. Dette har fått mange til å mistenke at dette er slutten på støtten for nytt innhold for Mortal Kombat 1, ettersom Definitive Edition antagelig er endelig.

Det har lenge gått rykter om at Mortal Kombat 1 ikke solgte så bra som forventet, og at pluggen var i ferd med å bli trukket ut av spillet, noe som betyr at Boons løfte om tonnevis av DLC dessverre ikke har blitt innfridd, og at det blir forlatt mindre enn to år etter premieren hvis Definitive Edition lever opp til navnet sitt.

Hva Netherrealm vil gjøre i stedet, vet vi ikke, men i forkant av Mortal Kombat 1 gikk det mange rykter om Injustice 3. Med tanke på at DC-universet for tiden er i ferd med å bli rebootet, virker det ganske sannsynlig at det vil bli noe DC-relatert neste gang for å skape synergi mellom alle superheltene og de nye film- og TV-seriesatsingene.