Mortal Kombat 1 Kameos: Ja eller nei?

Hvert Mortal Kombat-spill føles som om det har sin egen gimmick, noe som gjør at det skiller seg ut fra resten av serien så langt. Mortal Kombat 9 hadde for eksempel tag-team-kamper, og Mortal Kombat 11 hadde Krushing og Fatal Blows. Noen av disse mekanikkene blir en del av serien fremover, mens andre blir stående igjen som eksperimenter fra sin tid.

Den nyeste gimmicken er Kameo Fighters. Hvis du av en eller annen grunn ennå ikke har fått med deg hva disse gutta er, er de i bunn og grunn assisterende fightere som kan komme inn for å angripe motstanderen din, hjelpe deg med å sette sammen en kombinasjon og bryte fiendens kombinasjon om nødvendig. Helt fra kunngjøringen var jeg usikker på om disse fighterne var inkludert. De innvarslet ikke at tag-team-kampene skulle komme tilbake, noe som hadde vist seg å være ganske morsomt i Mortal Kombat 9, og Kameos skulle være en del av hver eneste kamp i Mortal Kombat 1.

Alarmklokkene ringte for alvor da jeg så hvor tett Kameo Fighters ville stå ved siden av deg når du vant en kamp. Ja, Sonya, du var flink til å skyte to prosjektiler mot motstanderen min, men det var jeg som nettopp fikk armen brukket på seks steder. Det virket som om tanken var at de ikke skulle være bakgrunnsspillere, men at de skulle være like viktige som hovedkjemperen, selv om de gjorde rundt en tredjedel av jobben. Men nå som jeg faktisk har fått spilt spillet og rotet med Kameos, har synet mitt endret seg på noen områder, mens det har forblitt det samme på andre.

La oss begynne med det positive, det jeg liker med Kameos. For det første, og kanskje viktigst av alt, har de utvidet rollelisten på en glimrende måte. I stedet for å måtte la visse elskede figurer som Sareena, Darrius, Frost og flere andre stå utenfor fordi de ikke nådde helt opp denne gangen, har Mortal Kombat 1 latt fanfavorittene komme tilbake. Det kan argumenteres for at dette er et bittersøtt tilskudd, ettersom mange mye heller ville sett at for eksempel Sareena var en fullverdig fighter, men hvis vi enten ikke får noe, eller vi får se flyktige øyeblikk av gamle figurer, vil de fleste av oss mye heller velge det siste.

Dessuten, etter å ha lekt med Kameos en liten stund, kan de by på ganske mye når det gjelder gameplay. Det vil nok ta et par måneder før alle har fått taket på dem, men allerede nå kan proffene sette sammen kombinasjoner som om det ikke var noe, og bruke Kameoene sine som de assistenter de er ment å være i en kamp. De er en forlengelse av hovedkjemperen din, og kan enten hjelpe deg med å holde presset oppe eller ta fiendens press fra deg med en breaker. De har sine bruksområder, og selv om de også kan brukes av de vanlige slåsskjemperne, får vi også noen ekstra animasjoner for Fatal Blows, Fatality-alternativer og mer takket være Kameos.

Nå til det jeg ikke er så begeistret for. Det er sant at Kameos tilbyr et nytt lag av gameplay, men det laget viser seg å være ganske grunt, og det føles ikke som om det passer helt inn i Mortal Kombats atmosfære. Å ha en bestekompis som du går inn i kamper med, føles ikke som om det følger linjen om å drepe motstanderen din med mest mulig blodige midler. Mortal Kombat har alltid hatt humor, og volden har alltid vært mer latterlig enn grusomt blodig, men dette føles som en mekanikk som passer bedre til Injustice. Det samme kan sies om sammenstøtene som oppstår mellom bokserne. Å kunne ta med to superhelter til en kamp høres ut som om det kommer til å passe bedre for den fanbasen enn for de som elsker Mortal Kombat.

Dessuten, som nevnt tidligere, føles det ikke som om kameoene tilfører spillet så mye i forhold til hvor mye fokus som er lagt på dem. De er en sentral del av dette spillet, enten du liker det eller ikke, og likevel føles det ikke som om det er investert nok tid i dem til at de føles mer enn forglemmelige etter noen timer. Selv når du blir vant til å leke med potensialet deres, minner du ofte deg selv på at de eksisterer, i stedet for å føle at kampkameraten din er en viktig ingrediens i hvordan du skal vinne denne kampen. Det er en mulighet for at dette kan bli bedre med tiden, men akkurat nå føles Kameos mindre som en måte å forbedre den generelle kampopplevelsen på, og mer som en idé NetherRealm hadde for å få spillet til å virke annerledes.

Kameo Fighters gjør at vi får se flere av favorittene våre, det skal jeg innrømme, men bortsett fra å gi noen ekstra plasser på listen for å inkludere kjente fjes, treffer de ikke helt blink. Joda, de kan hjelpe til med å sette sammen kombinasjoner eller bryte opp fiendens angrep, men i tidligere spill kunne du gjøre det uten at noen kom deg til unnsetning. Det er håp om at dette vil bli rettet opp med tiden, men jeg tror de er et mikrokosmos av et problem i Mortal Kombat 1, nemlig at spillet føles litt tynt med det det tilbyr akkurat nå. Flott mekanikk og fighting, men innholdsmessig overfladisk.

Hva synes du? Elsker du Kameo Fighters?