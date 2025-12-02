Mortal Kombat 1, Lost Records: Bloom & Rage og mer kommer til Game Pass i desember

HQ

Du er kanskje opptatt med julehandel og pepperkakebaking, men Game Pass er fortsatt i full gang, og nye spill har nå blitt annonsert for desember. Som vi vet, er det langt mellom de nye utgivelsene denne måneden, så det er færre dag én-nyheter enn vanlig, men det er likevel en solid samling titler. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Game Pass Premium) :



Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - Tilgjengelig i dag



Monster Train 2 (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 3. desember**



Spray Paint Simulator (Cloud, Xbox og PC) - 3. desember**



33 Immortals (Game Preview) (Cloud, Xbox og PC) - 4. desember**



Indiana Jones and the Great Circle (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 4. desember**



Routine (Cloud, Xbox, håndholdt og PC) - 4. desember 4*



A Game About Digging A Hole (Cloud, håndholdt, PC og Xbox Series S/X) - 9. desember



Death Howl (håndholdt og PC) - 9. desember*



Dome Keeper (Cloud, Xbox, håndholdt og PC) - 9. desember



Mortal Kombat 1 (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 10. desember



Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Xbox og PC) - 11. desember



Som vanlig er det også gratis fordeler for alle abonnenter, med denne månedens tilbud inkludert Exclusive Survivor Pack for PUBG Battlegrounds, The Toyota Supra LBWK Edition Pack for The Crew Motorfest, og Craft Your Precision for Delta Force. Gå over til Xbox Wire for å lese mer om hva som er inkludert.

Vi kan muligens også forvente noe annet neste uke under The Game Awards ettersom Microsoft virkelig elsker å skyggelegge titler etter en stor kunngjøring.

Dessverre er det også noen titler som er på vei ut. Disse vil bli fjernet henholdsvis 15. desember og 31. desember, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da hvis du vil beholde noe:

15. desember:



Mortal Kombat 11 (Cloud, Xbox og PC)



Still Wakes the Deep (Cloud, Xbox og PC)



Wildfrost (Cloud, Xbox og PC)



31. desember: