Mortal Kombat 1 passerer 6,2 millioner solgte eksemplarer

Mortal Kombat 1 EVO 2025 (Evolution Championship Series) har nettopp blitt avsluttet. Nå har medskaperen Ed Boon kunngjort at det elskede kampspillet har nådd enda en milepæl i salget. Over 6,2 millioner eksemplarer har nå blitt sendt ut, noe som betyr at mer enn en million enheter har blitt solgt siden forrige salgsoppdatering i januar.

Som om ikke det var nok, har en splitter ny oppdatering blitt sluppet, som justerer en stor del av spillelisten, inkludert fightere som Havik, Kenshi, Li Mei, Liu Kang, Rain, Reptile og Shang Tsung. DLC-figurer som Omni-Man, Ermac, Conan the Barbarian og Homelander har også fått justeringer. På toppen av det har flere Kameo-krigere blitt inkludert i oppdateringen, blant dem Frost, Darrius, Jax, Goro, Stryker, Sektor og Sub-Zero.

Det er allerede bekreftet at det ikke vil komme ytterligere DLC til spillet, men flere oppdateringer og feilrettinger ser ut til å være i horisonten, ettersom Boon har uttalt at de ønsker at dette skal være deres mest balanserte spill noensinne.

Spiller du fortsatt MK1?