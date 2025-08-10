Norsk
Følg oss
Gamereactor
nyheter
Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 passerer 6,2 millioner solgte eksemplarer

Det brutale spillet fortsetter å vinne etter at en ny balanseoppdatering slippes.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Mortal Kombat 1 EVO 2025 (Evolution Championship Series) har nettopp blitt avsluttet. Nå har medskaperen Ed Boon kunngjort at det elskede kampspillet har nådd enda en milepæl i salget. Over 6,2 millioner eksemplarer har nå blitt sendt ut, noe som betyr at mer enn en million enheter har blitt solgt siden forrige salgsoppdatering i januar.

Som om ikke det var nok, har en splitter ny oppdatering blitt sluppet, som justerer en stor del av spillelisten, inkludert fightere som Havik, Kenshi, Li Mei, Liu Kang, Rain, Reptile og Shang Tsung. DLC-figurer som Omni-Man, Ermac, Conan the Barbarian og Homelander har også fått justeringer. På toppen av det har flere Kameo-krigere blitt inkludert i oppdateringen, blant dem Frost, Darrius, Jax, Goro, Stryker, Sektor og Sub-Zero.

Det er allerede bekreftet at det ikke vil komme ytterligere DLC til spillet, men flere oppdateringer og feilrettinger ser ut til å være i horisonten, ettersom Boon har uttalt at de ønsker at dette skal være deres mest balanserte spill noensinne.

Spiller du fortsatt MK1?

Mortal Kombat 1

Relaterte tekster

0
Mortal Kombat 1Score

Mortal Kombat 1
ANMELDELSE. Skrevet av Jonas Mäki

NetherRealms fightere er tilbake for å sparke rumpe på blodigst mulig måte i et helt nystartet univers. Jonas har sjekket ut om det lever opp til potensialet...



Loading next content