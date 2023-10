Mortal Kombat 1 tar betalt av spillere for ny Fatality, fansen er ikke fornøyd

HQ

Mortal Kombat 1s nyeste patch introduserer sesongbaserte Fatalities. En morsom idé, når du tenker over det. Påskeharen kan gjemme en bombe i et egg. Julenissen kan slå i hjel en figur med kull. Det er mange muligheter for disse morsomme drapene, men fansen er ikke fornøyd med at de er inkludert.

Mortal Kombat 1 Og det er fordi Halloween Finisher er blitt lagt til i Premium Store, noe som betyr at du bare kan få tak i den ved å ta frem lommeboken. Dette har selvsagt ikke falt i smak hos fansen, som har gått ut på sosiale medier for å vise sin skuffelse.

Selve Fatality-grepet går ut på at du smeller et gresskar i hodet på en motstander, før du sparker hodet langt, langt bort før det smeller ned på noens veranda på Halloween-natten. Det er et ganske kult trekk, men det føles nok mer som et triks enn en godbit siden det kun er tilgjengelig mot betaling.