Mortal Kombat 1: Vi forklarer slutten

Mortal Kombat 1 lanseres offisielt i dag, og bortsett fra å drepe vennene dine med grusomme Fatalityer, er det mye annet å sjekke ut. En av dem er historiemodusen, som fokuserer på Liu Kangs forsøk på å holde tidslinjen stabil fra en ny og farlig trussel. Som Ed Boon fortalte oss i intervjuet vårt med ham på Gamescom, er slutten helt vill, men hvis du ennå ikke har fått med deg slutten, eller hvis du vil se hva den betyr for Mortal Kombats fremtid, har vi noe for deg.

Denne artikkelen inneholder selvfølgelig store spoilere, og hvis du vil gå inn i blinde, foreslår vi at du snur deg vekk nå. Men hvis du har lest så langt, antar vi at du ikke er en som er redd for spoilere.

Etter å ha oppdaget at Shang Tsung og Quan Chi ikke har fått kreftene sine fra det mystiske vesenet Damashi, men fra en annen Shang Tsung fra en annen tidslinje, samler Liu Kang allierte fra andre tidslinjer for å møte denne ultimate trusselen. Det er egentlig litt av et multivers-kaos, men det ender i Armageddon, en kamp mellom alle de gode og alle de onde kreftene. Flere versjoner av kjente figurer dukker opp, og du må velge hvem du tar med deg i det endelige oppgjøret mot Shang Tsung, med Liu Kang ved din side som Kameo.

Avhengig av hvem du velger, får du noen forskjellige dialogalternativer, men ellers består kampene dine av en-runde-slagsmål mot tilfeldige kombinasjoner av kjente ansikter. Quan Chi blandet med Sub-Zero, for eksempel. Sindel og Reptile blandet til en reptilsk femme fatale. Det er rart og sprøtt, men veldig gøy, kombinert med den filmatiske kvaliteten som ofte forbindes med MKs historier. Vi får også se cameos fra Kombat Kids, Ninja Mime og mange flere, og stort sett alle møter et blodig endelikt når du klatrer opp til toppen av bakken.

Der møter du Titan Shang Tsung etter en mellomsekvens som tar Liu Kang ut av kampen. Når du er slått, blir du transportert tilbake til Fengjian Village, der historien starter. Våre helter fra Earthrealm nyter litt te, og Johnny Cage forteller om filmen han skal lage om eventyrene deres. Alt er bra, og Liu Kang har gjenopprettet orden i sin tidslinje. Likevel finnes det nye trusler, som Lin Kuei, som har vendt seg mot Earthrealm.

Dette avslutter historien om Mortal Kombat 1 og tar oss tilbake til Armageddon, men i større skala, ettersom Titans nå ligger på slagmarken. Men dette er ikke alt som er å se. I mellomsekvensen ser vi at ikke alle døde i det siste slaget, og at titanen Havik ventet i kulissene og nøt kaoset som utspilte seg foran ham. Han dreper Jax og gjør seg selv til den neste store skurken.

Det ser ut til at Havik blir skurken vår når Mortal Kombat 1 beveger seg inn i et multivers. I denne versjonen av universet vil Havik fortsatt være fra Chaosrealm, men denne gangen er han mektigere ettersom han har kontroll over sitt eget timeglass som en Titan. Mange fans vil være glade for å slippe de typiske skurkene Shang Tsung, Quan Chi og Shao Kahn og heller se Haviks mer kaotiske natur. Multiverset byr på uendelige muligheter for Mortal Kombat, men la oss bare håpe at det ikke faller like flatt som Marvel-multiverset har gjort så langt.

Hva synes du om slutten på Mortal Kombat 1? Hvor tror du historien går videre?