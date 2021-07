Mortal Kombat 11 blir nok seriens bestselgende spill

I starten av måneden annonserte Netherrealm at Mortal Kombat 11 legges til side for å fokusere på studioets neste spill, men det er ingen tvil om at både utviklerner og Warner Bros. er meget fornøyde med hvordan det nyeste Mortal Kombat-spillet har presert salgsmessig.

Utgiveren avslører i en pressemeldingen at Mortal Kombat 11 har solgt over 12 millioner eksemplarer, noe som betyr at det er godt på vei til å passere Mortal Kombat X som seriens mestselgende spill ved å allerede være det raskest selgende. Dette betyr også at Mortal Kombat-serien har solgt over 73 millioner eksemplarer på konsollene alene.