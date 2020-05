Mortal Kombat 11 får historie-DLC og Robocop i trailer

Netherrealm Studios skal ha skryt for å være et av de mest historiefokuserte slåssespill-studioene, noe de færreste vil klage på kvaliteten tatt i betraktning. Derfor er det veldig hyggelig å få en bekreftelse på at vi får mer historie til det nyeste spillet deres.

Som lovet har Netherrealm gitt oss en ny trailer fra Mortal Kombat 11 i dag som bekrefter at en historieutvidelse er på vei. Prisen på 39.99 amerikanske dollar vil nok gjøre noen litt usikre på om det som kalles Mortal Kombat 11: Aftermath er verdt det, men traileren gjør det fullstendig klart at vi ikke får småtteri for pengene. Som om flere timer med mer historie ikke var nok er også Fujin og Sheeva tilbake, samtidig som at tre nye skins-pakker blir tilgjengelige etter hvert.

Utvidelsen slippes den 26. mai, og samme dag vil alle spillere få tilgang til fire nye arenaer (nye utgaver av Dead Pool og Soul Chamber, samt to nye som tar oss til innsiden av Kronika's Keep og et sted kalt RetroKade), Stage Fatalities på enkelte arenaer og Friendship-avslutninger. Her venter det altså snadder både for de som er villige til å betale for det og de som det ikke ønsker å endre på budsjettet.