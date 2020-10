Du ser på Annonser

Å si at Mortal Kombat 11 er ett av generasjonens mest fremgangsrike spill er ingen overdrivelse. Nå kan vi rapportere at spillet har solgt over åtte millioner eksemplarer. Dette ble avslørt av regissør Ed Boon, som også Twitter at vi kan se frem til en overraskelse senere denne uken.

"After 8 million (and kounting) MK11 games sold we're not done yet. Stay tuned to see what's next for MK11 this week!

#KombatKontinues"

Trolig en ny gjestekarakter. Hvem håper du det er?