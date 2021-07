Mortal Kombat 11 legges til side for å fokusere på nytt spill

Etter at Netherrealm Studios gikk over til Warner Bros. for elleve år siden har studioet i all hovedsak vekslet på å gi oss Mortal Kombat- og Injustice-spill hvert andre år, så mange håpet å se Injustice 3 i år. Enkelte rykter hevder dog at det talentfulle studioet har inngått en avtale med Disney om et Marvel-spill, så vi får se. Nå er det i alle fall klart at noe er på gang.

Netherrealm har gått på Twitter for å fortelle at de nå vil slutte å bringe nytt innhold og oppdateringer til Mortal Kombat 11 siden alt fokuset rettes mot det neste spillet deres. Forhåpentligvis betyr dette at vi ikke må vente altfor lenge på avsløringen av akkurat hva det er snakk om.