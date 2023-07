Mortal Kombat 1s beta starter neste uke

HQ

Ed Boon har avslørt at forhåndsbestillingsbetaen på Mortal Kombat 1 vil pågå fra 18. til 21. august.

"18. august", skriver Boon på Twitter. "Min mors bursdag. Fødselsdagen til Tobias' mor. 1995 MK-filmens utgivelsesdato. og nå... #MK1 pre-Oder beta!"

Vi er ennå ikke sikre på hvor mange figurer som vil være tilgjengelige i denne betaversjonen, men med tanke på at det er en måned til utgivelsen, kan vi tenke oss at det vil være mange flere enn i den forrige servertesten. Dessuten, i tilfelle det ikke var klart i motsetning til den første testen, vil forhåndsbestillingsbetaen bare være tilgjengelig for de som har forhåndsbestilt et eksemplar av spillet på konsoll.