Mortal Kombat 2

HQ

La oss være ærlige, Mortal Kombat-filmen fra 2021 var en ganske morsom actionfilm, men den var også full av merkelige kreative valg. Å basere hele filmen rundt en karakter som ikke eksisterer i spillene var feil trekk, å ledsage dette med en historie som aldri engang inneholdt en Mortal Kombat-turnering var et enda mer uvanlig valg, og å fortsette å fortelle hengivne fans av serien (som, la oss være ekte, disse filmene er laget for) grunnleggende informasjon som om de er idioter, hjalp ikke. Igjen, det var en helt severdig og fornøyelig film, men den føltes som en tutorial til et spill, et to timer langt opplegg som ikke respekterte tiden eller intelligensen til de som kjente denne verdenen ut og inn.

Jeg nevner fortiden fordi Mortal Kombat 1 gjorde mye galt, men den gjorde også mye riktig. Episke kampscener? Det stemmer. Velskrevne karakterer? Ja. Fantastiske kostymer og scenografi? Ja. Den første filmen la et grunnlag som var perfekt å bygge videre på, og heldigvis forsto de kreative nøkkelkreftene som var involvert i denne oppfølgeren oppdraget. Manusforfatter Jeremy Slater kaster ikke bort tiden din fra et narrativt perspektiv hvis du forstår den bredere historien, og regissør Simon McQuoid setter sammen en intens action-berg-og-dal-bane som ikke slipper bremsene. Selv om den fortsatt har noen svakheter...

HQ

Til å begynne med er de viktigste områdene som den første filmen snublet over, umiddelbart blitt rettet opp. Cole spiller en mindre rolle, en nesten fornærmende liten rolle faktisk, og hoveddelen av historien er Mortal Kombat-turneringen - selv om det er en ekstra tråd som utforskes også. Vi følger Earthrealm-mesterne når de møter Outworlds beste gjennom en rekke utmerket koreograferte actionsekvenser du aldri vil se bort fra. Og igjen snakker vi om etablerte og ikoniske karakterer hele veien gjennom denne gangen, det være seg Kitana, Jax, Liu Kang, Shao Khan, Johnny Cage... Det er ikke behov for unødvendig utlegning og utvidelse av handlingen, ettersom alle som har bare en grunnleggende kjennskap til Mortal Kombat vil kjenne disse personene, deres personligheter og motivasjoner, noe som gir mer og mer rom for den gode biten: voldelig action.

Dette er en annonse:

Du må gi kreditt til koreografiteamet og utøverne, da hver av de mange (og det er mange) kampsekvensene er rene actionspektakler som føles som om de har blitt dratt rett ut av spillene. Det er raskt, voldelig, flytende, alt du kan ønske deg fra Mortal Kombat på det store lerretet, og det hele er toppet med vittige jabber og ordspill, der Karl Urbans Cage og Josh Lawsons Kano skiller seg spesielt ut og trives med sin karisma. Og apropos utmerkelser, Martyn Ford leverer en fantastisk innsats som Shao Khan, som er imponerende og skremmende hver gang han inntar rampelyset, og alt i fysisk form ettersom den gigantiske figuren ikke har blitt slaktet med CGI, slik som Goro i den forrige filmen. Og så må vi ikke glemme Adeline Rudolph som Kitana. Selv om fansen vil elske Cage, som man kunne forvente, er Rudolphs Kitana en fantastisk prestasjon, og hun viser at hun virkelig har evnen til å være en ledende figur i denne serien i årene som kommer.

Så karakterene har blitt trofast tilpasset, og handlingen er i toppklasse, det er det ingen tvil om. Men det som også må feires en gang til, er den enorme mengden fysiske effekter som er brukt i denne filmen, for man merker hver eneste svettedråpe som har gått med til forestillingene. Det er svært få øyeblikk der du føler at CGI har tatt over handlingen, og de praktiske elementene trives til min store glede.

Dette er en annonse:

Dessuten snakker vi nok en gang om en film på under to timer, en film som ikke kaster bort tiden din. Riktignok kan den korte varigheten og de mange bevegelige delene føles som om enkelte elementer eller karakterer ikke blir utnyttet til sitt fulle potensial, og tempoet er så høyt at det knapt er et øyeblikk til å puste etter de første 20 minuttene. Noen av de mer intrikate plotpunktene forsvinner i sausen, og noen nøkkelkarakterer føles som forglemmelser som bare blir introdusert for å krysse dem av på et regneark. Host, host, Scorpion og Bi-Han. Hvis den første filmen kastet bort for mye tid på unødvendig narrativ utlegning, er denne oppfølgeren det motsatte, noe som kan føles fremmedgjørende for de som ikke er innviet i serien. Hengivne fans vil ha det mye bedre med denne oppfølgeren, men det er verdt å være klar over denne narrative retningsendringen, spesielt hvis du har sett en nøkkelkarakter i en trailer og håpet at de skulle spille en større rolle. Og i likhet med den første filmen kommer slutten vanvittig raskt, en litt morsom refleksjon av Coles utrolig telegraferte skjebne...

Så den er ikke perfekt, men den gjør nok riktig til å tilfredsstille fans av serien, actionelskere og alle andre som er ute etter en morsom og underholdende film å se på kino. Vi snakker ikke om et filmatisk vidunder, men den er tåpelig og spennende, voldelig og prangende. Man kan si at det er slik Mortal Kombat på det store lerretet burde være, og av den grunn er jeg ganske fornøyd med denne oppfølgeren og hvordan den tydeligvis har lært av feilene fra originalen.